Neymar Jesus'a tekme tokat daldı. Portekizli teknik direktörün bileti kesildi

Editör: Ufuk Cingöz

Teknik direktörlüğe Fenerbahçe’den Jorge Jesus forvet hattına ise dünya yıldızı Neymar’ı transfer eden Al-Hilal’de sular durulmuyor.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Navbahor ile 1-1 berabere kalan kulüp için İspanyol basınından flaş bir haber ortaya atıldı.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Mundo Deportivo'nun haberine göre Navbahor maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile Neymar arasındaki tartışma, fiziksel temasa döndü ve ikili tekme tokat kavgaya dönüştü.

PEFORMANSINI YETERSİZ BULDU

Yaşanan bu kavganın nedeni ise Jesus'un, Neymar'ın gösterdiği performansı yetersiz bulması olarak gösterildi.

TAKIMDAN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Neymar'ın bu durum sonrasında yönetimle görüştüğü ve tecrübeli teknik direktörün kovulmasını istediği iddia edildi. Al Hilal'in bu talebin ardından Jesus'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

LİG'DE BİRİNCİLER

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde 6. Hafta geride kalırken Jorge Jesus’un başında bulunduğu Al-Hilal elde ettiği 5 galibiyet 1 beraberlik ile ligde 1. sırada bulunuyor