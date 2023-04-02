Neymar kumarda 1 milyon euro kaybetti

Editör: Barış Atakan

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, canlı yayında kumar oynadı.

Twitch platformunda açtığı canlı yayınlarla saatlerce bilgisayar oynayan Neymar, kumar tutkusunu gözler önüne serdi.

1 MİLYON EURO'DAN FAZLA PARA KAYBETTİ

Bilgisayar üzerinden online poker oynayan Brezilyalı yıldız, dakikalar içinde 1 milyon Euro'dan fazla para kaybetti.

Neymar önce ağlıyormuş numarası yaptı ve daha sonra kahkahalar attı.

Yaşanan bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

10 GÜNLÜK ÜCRETİ!

Neymar'ın dakikalar içinde kaybettiği para, oyuncunun yaklaşık 10 günlük ücreti.

Fransız basınında Neymar'ın bu tavırları büyük tepki çekti. Dünya basını da olaya geniş yer verdi.

Neymar daha önce pek çok kez Las Vegas'taki turnuvalara katılmıştı.