Neymar poker masasında yakalandı

Brezilya, Kupa Amerika'da ter dökerken sakatlığı nedeniyle şampiyonluğa katılamayan Neymar, Las Vegas'ta poker masasında ortaya çıktı.

Çapraz bağlarının yırtılması nedeniyle birkaç aydır kayıp olan Neymar bugün Las Vegas Dünya Poker Şampiyonası'na katıldı.

Yıldız futbolcu popüler turnuva serisindeki ilk altın bileziğini kazanmak istediğini söyledi.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında da gösterilen Neymar, kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Fransa Ligue 1, 2 İspanya La Liga, 1 UEFA Süper Kupası, 3 Fransa Kupası, 3 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Fransa Lig Kupası, 4 Fransa Süper Kupası, 1 Brezilya Kupası, 1 Suudi Arabistan Pro Leauge, 1 Copa Libertadores, 1 Confederations Cup, 1 Recopa Sudamericana, 1 U20 Güney Amerika Şampiyonası ve 1 Olimpiyat Oyunları kazandı.

Ayrıca bireysel olarak 1 kez yılın futbolcusu, 4 kez gol kralı ve 1 FIFA Puskas ödülünün sahibi oldu.