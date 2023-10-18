Neymar Uruguay maçında sakatlandı. Gözyaşlarına hakim olamadı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay ile Brezilya karşı karşıya geldi.
Uruguay, güçlü rakibini Darwin Nunez ve Nicolas de la Cruz'un golleriyle 2-0 mağlup ederken maça Neymar'ın sakatlığı damga vurdu.
Yaz transfer döneminde Fransız dev Paris Saint Germain'den ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e imza atan yıldız futbolcu Neymar, oynanan maçta sakatlandı.
Neymar, ilk yarının uzatma anlarında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve sol dizini tutarak yere çöktü.
Uzun süre yerden kalkamayan Neymar, sedye ile sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Brezilya sağlık heyeti sakatlık sonrası hemen oyun alanına koşarken Neymar gözyaşlarına hakim olamadı.
Neymar, mücadelenin ardından ise mix zone alanında koltuk değnekleriyle görüntü verdi.