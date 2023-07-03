Neymar'a büyük servet

Brezilya'da yaşayan 30 yaşındaki bir milyoner olası vefatının ardından tüm servetini ülkesinin milli futbolcusu Neymar'a bırakacağını açıkladı.

Neymar'a büyük servet

Editör: Ufuk Cingöz

İsmini açıklamak istemeyen Brezilyalı bir multi-milyoner ölümünden sonra bütün mirasını yıldız futbolcu Neymar’a bırakacağını açıkladı. Forbes dergisine göre yıllık kazandığı 85 milyon Dolar gelir ile dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer alan Neymar, 30 yaşındaki Brezilyalı milyonerin vefatının ardından büyük bir servete daha kavuşacak.

"DEVLETİN VEYA AKRABALARIMIN ALMASINI İSTEMEM"
Milyoner bu kararının ardından yerel medya ile yaptığı röportajda, "Neymar'ı seviyorum, onunla çok özdeşleşiyorum. Ben de iftiradan muzdaribim, ben de çok aile odaklıyım ve babasıyla olan ilişkisi bana vefat eden babamla olan ilişkimi hatırlatıyor, Sağlığım pek iyi değil ve bu yüzden eşyalarımı bırakacak kimsem olmadığını gerçekten gördüm… Devletin veya anlaşamadığım akrabalarımın eşyalarımı almasını istemem ” ifadelerini kullandı.

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