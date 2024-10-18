Neymar’a büyük şok. Herkes “Ronaldo” diye bağırdı

PSG’den Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’e transfer olan Neymar aylardır sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Son günlerde Barcelona’ya ya da ülkesine döneceği iddia edilen Brezilyalı yıldız, büyük paralar kazandığı Suudi Arabistan’da adeta şoke oldu. Brezilyalı futbolcu katıldığı etkinlikte Suudiler tarafından yuhalandı.

Suudi Arabistan’da düzenlenen ve Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic ve Daniil Medvedev gibi yıldız isimlerin yer aldığı tenis turnuvasına katılan Neymar, etkinlikte sahneye çıktı. Bu sırada 8 bin kişilik özel yapım kortta bulunan Suudi sporseverler, Brezilyalı oyuncuyu bir anda yuhalamaya başladı. Neymar o sırada şaşkınlığını gizleyemezken Araplar sonrasında “Ronaldo” şeklinde bağırdı.

Brezilyalı oyuncu, özel turnuvaya katılan İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile kısa süre sohbet etti.

Al Hilal forması ile sadece 5 maça çıkabilen Neymar, 1 gol atarken 3 asist yaptı. Sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Brezilyalı oyuncu, geçirdiği son sakatlık nedeniyle 271 gündür sahalardan uzak kaldı.

Brezilyalı oyuncu takımına dönmek için gün sayarken transfer iddiaları çıktı. Bazı haberlere göre Brezilyalı oyuncu Barcelona’ya dönmeye sıcak bakarken, ülkesi Brezilya’dan teklifler gelebileceği de konuşuluyor.

Neymar’ın yüksek maaş aldığı Al Hilal’e 90 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değerinin 30 milyon euroya gerilediği ifade ediliyor. 32 yaşındaki oyuncu, Barcelona’dan PSG’ye transfer olurken 222 milyon euro ile tarihin en pahalı transferi olmuştu.