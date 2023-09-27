Neymar'ın Arabistan'dan kaçış planı ortaya çıktı. Geri dönecek

Al-Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Neymar 2026 Dünya Kupası'ndan önce Santos'a dönecek.

Neymar'ın Arabistan'dan kaçış planı ortaya çıktı. Geri dönecek

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fransız devi PSG’den ayrılarak astronomik bir maaş karşılığında Al-Hilal’in yolunu tutan Neymar ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü gazeteci Ademir Quintino’nun aktardığı bilgiye göre; Al Hilal’in 4 yıllık sözleşme teklifini geri çeviren ve sadece 2 senelik kontrat imzalayan Neymar, kontratının sona ermesiyle birlikte altyapısından yetiştiği Santos’a dönmenin hayalini kuruyor.

İddiaya göre Neymar ve babası arkadaşlarıyla konuşurken kulak misafiri olan Quintino, Neymar’ın 4 yerine 2 senelik kontrat imzaladığını ve 2026 Dünya Kupası’ndan 1 yıl önce Santos’a dönme hayali kurduğunu öğrendi.

İddiaya göre; Santos’un kapısını çalan Neymar geri dönmek için büyük bir arzu duyarken, Santos yönetimi de Neymar transferiyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmek istiyor.

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