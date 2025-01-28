Neyzen Tevfik vefatının 72. yılında Bodrum’da anıldı

Neyzen Tevfik’in ölümünün 72’nci yılında Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki heykelinin önünde anma töreni düzenlendi. Anma programına Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Programda Neyzen Tevfik'in hayatına ilişkin kısa bilgiler veren ney sanatçısı Canan Özden, şunları söyledi:

“Tevfik Kolaylı sadece müzik insanı değil, her anlamda gerek şiirleri gerek düşünceleri ile sanat insanıdır, sanatçıdır. Özgürlükçü yapısı, felsefi ve bir o kadar tasavvufi yönü ile her insana değen bir kişiliktir. Bu çok yönlü oluşu Neyzen’in sazına da yansımıştır. Hiçlikten var olan Neyzen’in bir o kadar beden kalıbında olup bir o kadar da ruhani taşkınlıkta olmasından kaynaklı günümüzde hala kendisinden söz ettiriyor. Saygıyla anıyoruz.”

Tarihsel geçmişi ve kültürel zenginlikleriyle önemli bir destinasyon olan Bodrum’un geçmişten bugüne pek çok değerli sanatçıya ev sahipliği yaptığını söyleyen Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu da şöyle konuştu:

“Bu kadim topraklara ayak basan, denizin kokusunu içine çeken ve büyülü atmosferinde yaşayan her sanatçı, bizlere eşsiz bir miras bıraktı. Neyzen Tevfik de bu isimlerden biriydi. Hayata karşı muhalif bir duruşu ve nüktedan diliyle tanınan Neyzen’in hayat yolculuğunda kavga yerine insan sevgisi, dünya malı yerine sanat, felsefe ve varoluş vardı. Bir ney ustası, hiciv şairi, doğa sevdalısı ve yardımsever biri olarak yaşamını sürdüren Neyzen Tevfik, hayata gözlerini yumarken ardında kulaklarımızda usul usul esen neyinin tınısını bıraktı. Neyzen Tevfik gibi geçmişimize unutulmaz izler bırakan sanatçılarımızın anısını yaşatmaya, adlarını gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Neyzen Tevfik’i vefatının 72'nci yılında sevgi ve özlemle anıyoruz.”

Konuşmaların ardından Canan Özden tarafından gerçekleştirilen ney dinletisi, vatandaşların beğenisini topladı.