14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

Şair, neyzen, yazar, tiyatro ve sinema oyuncusu, felsefeci. Neyzen Tevfik'in başına gelen olayı okudukça gözleriniz dolu dolu olacak... Neyzen'in yanıta şok olacaksınız.

Galeri Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 11:27
Takip Et
1/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

Editör: Özlem Kıral- İşte haksızlık karşısında susmayan bir anarşist, Atatürk ile aynı sofrayı paylaşma şerefine erişmiş, O’nun devrimlerinin en ateşli savunucularından olan hiciv ustası Neyzen Tevfik’in başına gelen olay...

2/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

1

3/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

2

4/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

3

5/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

4

6/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

5

7/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

6

8/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

7- Neyzen Tevfik Kimdir ?14.06.1879'da İzmir'de doğan Neyzen Tevfik ya da tam adıyla Tevfik Kolaylı neyzen ve şairdir.Babası Hasan Fehmi Bey, Bafra'nın Kolay nahiyesinden ve "Kolaylı" ailesinden olduğu için soyadı "Kolaylı"dır.Taşlama türünün en önemli temsilcilerinden biri.Taşlama kitaplarının yanısıra çeşitli taksimler ve nihavent saz semaisi ile şehnazbuselik saz semailerinin de bestecisidir.

9/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

8- HayatıBir rakama göre 24 mart, diğer bir rakama göre 14 Haziran 1879'da Bodrum'da doğdu.Tevfik'in yedi yaşlarındayken eşkiyaların çarşıda götürdüğü insan başlarını görmesiyle bağlantılı olarak sara nöbetleri başlamıştır.Ailesinin yaşadığı Urla'da bir neyzenden nota bilgileri alarak kendini bu alanda geliştirdi. İzmir idadisi'nde bir süre okuyarak bitirmeden ayrıldı. Mehmet Akif'ten Farsça öğrenerek İzmir Mevlevihanesi'ne girdi. Bir süre sonra İstanbul'a yerleşen Tevfik, Galata'nın yanısıra Kasımpaşa mevlevihanelerinde işine devam etti.

10/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

9- 1902 yılında bektaşi dervişi oldu. Bu sıralarda şiire ilgi duyan Tevfik, Mehmet Akif ve Şair Eşref'ten etkilendi. 1908 yılından 1913 yılına kadar Mısır'da bulundu.Neyzenlikteki ustalığına rağmen yergi ve taşlamalarıyla ünlendi. Toplumdaki haksızlıkları gözüne kestiren Tevfik, siyasetin yanısıra; dini baskı, çıkarcılık gibi konuları işledi.1946'da, basın yararına düzenlenen bir konserde çalar. Yaptığı taksimlerle izleyicileri büyüler. Konser öncesi neyini merak edenler, konser sonrası onu dinlemenin bir şans olduğunu dile getirirler.

11/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

10- 1949 yılında, dostlarından İhsan Ada, Neyzen Tevfik'in eserlerini, onun gözetimi altında, Azâb-ı Mukaddes adı ile kitaplaştırır.1951 yılında Onu Affettim* adlı bir filmde önemli bir rolde gözükür. Ağlayan Şarkı adlı bir başka filmde ise, Suzan Yakar'la oynar. 1952 yılında, arkadaşlarının ısrarı ile Şehir Komedi Tiyatrosu'nda jübilesi yapılır. 1930'larda İstanbul Belediye'sinin bağladığı yardım aylığını saymazsak Neyzen'in düzenli bir geliri hiç olmaz. Neyzen Tevfik'in yaşamı 28 Ocak 1953'te son bulur.

12/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

11- Cenaze namazı Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde kılınır. Caminin avlusundan taşan kalabalık; ana caddeleri, kahveleri, yolun karşısında ki Barbaros Bulvarını doldurur. Memurların, profesörlerin, ileri gelenlerin yanı sıra kılıklarına çeki düzen vermeye çalışmış sarhoşlar, sokak serserileri ve bin bir çeşit insan bir arada uğurlarlar Neyzen'i bilinmeyene. Kim bilir belki de hiçlikten hepliğe..

13/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

12- Yaşayış ŞekliTevfik, toplumun kurallarının dışında bir yaşam sürdürmüştü.Paraya düşkünlüğü yoktu.Gericiliğe savaş açmıştı.İslamın yozlaştırılmasına ve anti Atatürk deyişlerine sinirlenir ve hazır cevaplılığıyla cevap verirdi. Ayrıca neyzenlik konusunda içinden geldiği gibi çalıp, ardından maddi beklentileri olmamıştı. Kendi söylemine göre bu konuda yüze yakın plağı bulunmaktadır.

14/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

13- Tevfik, içkiye olan ilgisiyle de bilinmektedir. İçki, hayat biçiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu konuda bir anısı şöyledir: Bir arkadaşı, Tevfik'i meyhaneden çıkarken görmüştü. Eski bir dostu olarak sitem edip ona çıkışmak istedi. - Vallahi Tevfik Efendi, seni meyhaneden çıkarken görmek, beni son derece üzdü. Neyzen Tevfik cevap verir: - Hemen geri döneyim öyleyse! (Alıntı: Alevi Vakıfları Federasyonu 2008 Takvimi, 11 Ağustos tarihli yaprak)Söz edildiğine göre Tevfik'in Atatürk'e sevgisi o denli çokmuş ki; O'nun vefatından sonra günlerce evden çıkmamış.

15/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

14- EserleriHiçAzab-ı MukaddesNihavent Saz SemaisiŞehnazbuselik Saz SemaisiTaksimlerTaş plak.

16/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

15- FıkralarıNeyzen Tevfik, neyzenliğin ve şiirin yanısıra fıkralarıyla da bilinirdi. Halk tarafından birçok fıkrası bilinse de, edebiyat dünyasında kaynaklarda fıkralarıyla ilgili fazla bilgi yer almamaktadır. Hatta bazı kaynaklar hiç ele almamaktadır.

17/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

16- Başlıca bilinen fıkraları:PadişahçılıkHamam SefasıEdepKırk yıllık ölü

18/18
Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki

17-

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
2
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
3
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
4
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
5
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
6
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
7
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Jesus'un Fenerbahçe yönetimine gönderdiği mesaj ortaya çıktı
﻿Jesus'un Fenerbahçe yönetimine gönderdiği mesaj ortaya çıktı
﻿Jesus'un Fenerbahçe yönetimine gönderdiği mesaj ortaya çıktı
﻿Evini yakan vücut şampiyonu polisin kelepçesini kırdı 
﻿Evini yakan vücut şampiyonu polisin kelepçesini kırdı 
﻿Evini yakan vücut şampiyonu polisin kelepçesini kırdı 
﻿Bakan açıkladı. Hesaplara yatmaya başladı
﻿Bakan açıkladı. Hesaplara yatmaya başladı
﻿Bakan açıkladı. Hesaplara yatmaya başladı
﻿Kuzey Kore katı yakıtlı füze iddialarını doğruladı
﻿Kuzey Kore katı yakıtlı füze iddialarını doğruladı
﻿Kuzey Kore katı yakıtlı füze iddialarını doğruladı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Anne ve babası isterse çocuklar öldürülecek. 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni 
﻿Anne ve babası isterse çocuklar öldürülecek. 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni 
﻿Anne ve babası isterse çocuklar öldürülecek. 12 yaşından küçük çocuklara ötanazi izni 
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Saç kurutma makinesi ne işlere yarıyor. 7 konuda sorununuzu halledeceksiniz
﻿Saç kurutma makinesi ne işlere yarıyor. 7 konuda sorununuzu halledeceksiniz
﻿Saç kurutma makinesi ne işlere yarıyor. 7 konuda sorununuzu halledeceksiniz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.