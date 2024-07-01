Nez’in kollarına boşanır boşanmaz Güldür Güldür Show'un oyuncusu Rüştü Onur Atilla koştu

Güldür Güldür Show'un sevilen yüzü Rüştü Onur Atilla, kilo vermesiyle ve Sinem Ayyıldız ile olan boşanmasıyla gündemde.

'İbrahim' karakteriyle tanınan Atilla, 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız'dan sessiz sedasız ayrıldı.

Ünlü oyuncu, "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile olan evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde dostane bir şekilde sona erdi. Mesleğimin gereği olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissettim. Herkesin mutlu olmasını ve çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda büyümesini temenni ediyorum" açıklamasıyla boşanmayı duyurdu.

Boşanma haberinin hemen ardından, Rüştü Onur Atilla ve Nez'in birbirlerine sarılı oldukları fotoğraflar sosyal medyada yoğun ilgi topladı.

Nez, yeni ilişkisini "İyi ki" notu ve bir kalp emojisi ile paylaştı.

Rüştü Onur Atilla ise Nez ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ilişkisini kamuoyuna ilan etti.

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA KİMDİR?

Rüştü Onur Atilla, 18 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

Anadolu Üniversitesi ve PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Atilla, 2001 yılından itibaren çeşitli tiyatrolarda görev almış ve birçok dizi ve sinema yapımında rol almıştı.

Güldür Güldür Show'da 'İbrahim' karakteriyle tanınan Atilla, Sinem Ayyıldız ile 2014 yılında evlenmiş ve bu evlilikten Kemal ve Uygar isimli iki oğlu olmuştur. Çift, 10 Haziran 2024 tarihinde boşanmıştı.

NEZ KİMDİR?

Nez, sahne adını kullanan Nezihe Kalkan, 15 Mart 1979 yılında İstanbul'da doğmuştu.

"Sakın Ha" adlı şarkısıyla 2000'lerde popülerlik kazanan Nez, Turkish Delight, Sakın Ha ve Her Şey Boş gibi şarkıları ve kliplerindeki danslarıyla tanınmıştı.

Müzik kariyerine vokalist olarak başlayan Nez, daha sonra solo albümler çıkarmış ve çeşitli televizyon projelerinde yer almıştı.

Nez, Rüştü Onur Atilla ile yeni bir ilişkiye başlamış ve bu ilişkiyi sosyal medya üzerinden duyurmuştu.