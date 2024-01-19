Nezle ve gribin ölümcül sonuçları ortaya çıktı. Tevfik Özlü uyarılarını sıraladı

Prof. Dr. Tevfik Özlü, “'Nezle, grip gibi geçer’ diye düşünülür ve zatürree gözden kaçırılırsa sonuç kötü olabilir. Nezle, soğuk algınlığı gibi başlayan ve birkaç gün içinde düzelen hastalarda, 3-4 gün sonra tekrar ateş, öksürük gibi belirtiler görülürse bu büyük ihtimalle bir bakteriyel enfeksiyonun belirtisidir. Bu hastalar ikinci dalgayı önemsemeli ve doktora gitmelidirler” dedi.

Özellikle 5 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerde ve astım, KOAH, bronşektazi, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığı, kanser, lenfoma, lösemi gibi kronik hastalığı olanlarda viral solunum yolu enfeksiyonunun daha ağır seyredip, komplikasyonlara yol açabildiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlü, “En sık rastlanan komplikasyonlar zatürree, solunum yetmezliği, dolaşım yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi durumlardır. Bu hastalarda klinik tablo çok hafif olsa bile doktora başvurup, olası komplikasyonları erken tespit edip, uygun tedaviye başlamak çok önemlidir” diye konuştu.

Prof. Dr. Özlü, viral solunum yolu enfeksiyonlarının genç ve bağışıklık sistemi güçlü kişilerde çoğunlukla hafif üst solunum yolu enfeksiyonu (nezle, soğuk algınlığı, farenjit, sinüzit, larenjit, trakeit vb) şeklinde seyrettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Viral solunum yolu enfeksiyonları genellikle öksürük, ateş, burun akıntısı, hapşırık, geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, kırgınlık, kas ve eklem ağrıları, bulantı, tat ve koku kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Genç ve sağlıklı kişilerde de eğer bu belirtiler çok şiddetli ise, hastanın klinik durumu kötü ise, ateş çok yüksek ve/veya birkaç gün içinde inmiyorsa, şiddetli öksürük ve özellikle solunum güçlüğü, morarma, şiddetli göğüs ağrısı gibi belirtiler varsa mutlaka bir göğüs hastalıkları hekimine görünmelidir. Üst solunum yolu enfeksiyonu ile zatürree arasındaki fark hayati önem taşır. ‘Nezle, grip gibi geçer’ diye düşünülür ve zatürree fark edilmezse sonuç kötü olabilir. Nezle, soğuk algınlığı gibi başlayan ve birkaç gün içinde geçen hastalarda, 3-4 gün sonra tekrar ateş, öksürük gibi belirtiler ortaya çıkarsa bu büyük olasılıkla bir bakteriyel enfeksiyonun işaretidir. Bu hastalar ikinci dalgayı ihmal etmemeli ve doktora başvurmalıdır.”

“VİRAL ENFEKSİYONLU KİŞİLER TOPLUMLA TEMAS ETMEMELİ”

Viral solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerin toplumla temas etmemesi, çocukların okula gönderilmemesi ve evde 7-10 gün dinlenmelerinin salgının önlenmesinde çok etkili bir yöntem olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, “Hastaların topluma girmek zorunda kalırlarsa maske takmaları diğer kişilere bulaşmayı büyük ölçüde engeller. Sağlıklı kişilerin hasta olmamak için bu tür belirtileri olan kişilerden uzak durmaları, sarılmamaları, öpüşmemeleri ve tokalaşmamaları gerekir. Kapalı, kalabalık, iyi havalandırılmayan yerlerden kaçınmak, ortak kullanılan mekânları sık sık havalandırmak, elleri sık sık su ve sabunla en az 20 saniye ovuşturarak yıkamak gerekir” diyerek uyarılarda bulundu.