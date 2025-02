NFL efsanesi Dick Jauron beyin kanserine yenik düştü

NFL'in efsanevi oyuncu oyuncusu ve deneyimli koç Dick Jauron, 74 yaşında hayatını kaybetti. 8 Şubat 2025 sabahı, beyin kanseri nedeniyle vefat eden Jauron, spor dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Massachusetts’te yayımlanan The Daily Item gazetesinin haberine göre, Jauron'un ailesi ve sevenleri, onun kanserle mücadele ettiği kısa bir dönemin ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

SPOR KARİYERİNE İKİ ALANLA BAŞLADI

Jauron'un spor kariyeri, Yale Üniversitesi'nde futbol ve beyzbol oynamasıyla başladı. 1970’lerin başında, Detroit Lions tarafından NFL'e, St. Louis Cardinals tarafından ise Major League Baseball’a draft edilen Jauron, kariyerine futbolcu olarak devam etti. 1980 yılında oyunculuk kariyerini sonlandıran Jauron, Buffalo Bills'de savunma arkasını koç olarak çalıştırmaya başladı.

KOÇLUK KARİYERİ VE BAŞARILARI

Jauron, 1995 yılında Jacksonville Jaguars takımının savunma koordinatörlüğüne atandı ve kısa süre sonra Chicago Bears takımının başına geçti. 2001 yılında NFC North şampiyonluğuna ulaşan Bears, aynı yıl AP Yılın Koçu ödülünü de kazandı. 2003 yılında başantrenörlük görevinden alınan Jauron, Detroit Lions’da savunma koordinatörü olarak görev yaptı ve ardından 2006’dan 2009’a kadar Buffalo Bills’in başantrenörü oldu. Bills ile 60-82’lik bir dereceyle görevini tamamlayan Jauron, ardından Cleveland Browns’da savunma koordinatörlüğü yaptı.

ARDINDA BIRAKTIĞI İZLER

Jauron’un eski oyuncuları, onun hem saha içinde hem de dışında insanları nasıl geliştirdiğini anlatarak vefatını derin bir üzüntüyle karşıladılar. Buffalo Bills’in eski oyuncusu Eric Wood, "Jauron, kariyerime harika bir temel attı... Onun sayesindeki gelişimim hem sahada hem de saha dışında büyük oldu. Jauron, içten, düşünceli bir aile babası ve gerçek bir centilmendi," ifadelerini kullandı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Jauron’un vefatının ardından Chicago Bears, Cleveland Browns ve Buffalo Bills gibi takımlar başsağlığı mesajları yayımlayarak, eski koçlarının ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dilediler. Herkes onun takım arkadaşlarına olan bağlılığını, insanlara gösterdiği saygıyı ve centilmence tavırlarını vurguladı.

Jauron, son yıllarında beyin kanseri teşhisi almıştı ve hastalığı kısa bir süre içinde vücudunun farklı bölgelerine yayıldı. Oğulları ve eşinin yanında geçen son günlerinde, spor dünyasında birçok kişi onun kaybını derin bir üzüntüyle karşıladı.

We’re saddened to learn about the passing of former Head Coach Dick Jauron. ❤️????



We are thinking of his friends, family, and loved ones during this difficult time: https://t.co/EkWBaJJ9yE pic.twitter.com/JIg6Y1qTDA