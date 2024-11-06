Nicolas Kuhn'ın yıldızlaştığı karşılaşmada Celtic, Leipzig'i 3 -1 yendi

Celtic, hafta sonu Aberdeen’i 6 golle mağlup ederek büyük moral kazanmıştı. Önceki maçta Atalanta deplasmanından da bir puanla dönen ekip, Leipzig karşısında da galibiyet arıyordu. Maça hızlı başlayan Celtic, Leipzig’in hücumlarına direnç gösterse de Christoph Baumgartner’in köşe vuruşundan attığı golle yenik duruma düştü.

Bu gol, Celtic'in Şampiyonlar Ligi'nde öne geçtiği 28 maçın 27'sini kaybetme istatistiğini akla getirse de, ev sahibi ekip toparlanmayı başardı. Sezon başından bu yana 15 maçta 17 gole katkı sağlayan Nicolas Kuhn, sağ kanattan içeri katedip müthiş bir vuruşla golü buldu. Bu gol, hem tribünlerde coşku yarattı hem de Celtic’i umutlandırdı.

İlk yarının sonlarına doğru Daizen Maeda’nın kaçırdığı topu Greg Taylor’un pasıyla bulan Kuhn, altı pas çizgisi üzerinden farkı açarak takımını öne geçirdi. İkinci yarıda Celtic, temposunu düşürmeden mücadeleye devam etti. Reo Hatate’nin etkileyici golüyle üçüncü kez fileleri sarsan Brendan Rodgers’ın ekibi, Leipzig karşısında bu sezonki ikinci galibiyetini alarak grupta avantajlı bir konuma yükseldi.