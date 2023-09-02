Nicolas Pepe Arsenal'de istenmeyen adam ilan edildi

Editör: Fatma Demirkaya

2019 yılında 80 milyon euro'ya Arsenal'e transfer olan Nicolas Pepe, takımdan ayrılmanın yollarını arıyor.

Adı bir dönem Beşiktaş ile de geçen Pepe'yi Suudi Arabistan ekipleri de istiyor.

Football London'da geçen habere göre; transfer döneminin henüz bitmediği Suudi Arabistan takımlarından Nicolas Pepe'ye teklif gelebilir.

Daily Mail'ın haberine göre ise Arsenal'in sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Nicolas Pepe'yle sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü ifade edildi.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, "Hala çözüm arıyoruz ve şu anda menajeri ile oyuncu ve kulüp arasında çok fazla iletişim var ancak şu anda açıklanacak bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen sezonu kiralık olarak Nice'te geçiren Pepe, takımıyla 28 maça çıkarken 8 gol attı.