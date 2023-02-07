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Galatasaray'ın gündemindeki Zaniolo'dan Türkiye mesajı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Türkiye'deki deprem felaketiyle ilgili mesaj paylaştı

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 08:34
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Nicolo Zaniolo'dan flaş mesaj

Galatasaray'ın gündemindeki Zaniolo'dan Türkiye mesajı
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İtalya'nın Roma takımında forma giyen Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'la anlaştığı ileri sürülmüştü.

Haberin İtalyan basınında çıkmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçından sonraki basın toplantısında şunları söylemişti:

“Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Durumunu net bir şekilde bilmemekle birlikte kadromuzda görmek isteyeceğimiz bir oyuncu. Şu andaki durum nedir tam olarak bilmiyorum. Kulübümüzün şu anda net bir ilgisi yok ama kadromuzda görmek isterim. Başakşehir’deyken Roma’ya karşı oynamıştık. Orada bize karşı büyük bir gösteri yapmıştı. Roma’da çok iyi oynamıştı.” 

Zaniolo, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Zaniolo'non Instagram hesabından yaptığı destek paylaşımı şöyle:

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