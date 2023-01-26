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Niğde'de 185 bin 320 makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Niğde'de bir minibüste 185 bin 320 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 12:02
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Niğde'de 185 bin 320 makaron ele geçirildi

Niğde'de 185 bin 320 makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Demirköprü mevkisindeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 64 bin 920 dolu, 120 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 40 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)

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