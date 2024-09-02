Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu

Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu
Düzenleme: Kaynak: DHA

Niğde'nin Bor ilçesi Bahçeli beldesinde baraj gölünde 40 yaşındaki Ümit Atabey ve 4 yaşındaki kızı Fatma Hüma’nın cansız bedenleri bulundu.

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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 1

Sabah saatlerinde bir çobanın su yüzeyinde hareketsiz iki kişiyi görmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 2

Ekiplerin yaptığı incelemede, baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekipleri gölden çıkardıkları cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 3

Niğde Valisi Cahit Çelik, baba ve kızının nasıl hayatını kaybettiğinin henüz netleşmediğini belirterek, olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü açıkladı.

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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 4

VALİ ÇELİK: İNCELEME SÜRÜYOR

Niğde Valisi Cahit Çelik, Ümit Atabey ile kızı Fatma Hüma’nın cansız bedenlerinin bulunduğu barajda incelemelerde bulundu.

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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 5

Vali Çelik, önce küçük kızın ardından babasının ekipler tarafından sudan alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığını kaydetti.

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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 6

Yaz dönemlerinde vatandaşların serinlemek için suya girdiğini belirten Vali Çelik, "Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şuna dikkat etmek lazım. Bizde yüzeyden akan büyük bir akarsu yok. Göletlerimiz var.

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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 7

Maalesef göletlerimizin de dibinde genel balçık, çamur oluyor. Göletlere girdiğiniz zaman o balçık sizi çekebiliyor.

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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 8

Buna dikkat etmek lazım; bu tarz sulara girmemek lazım. Bu olayda da kız çocuğu düştü, baba da onu kurtarmaya mı çalıştı yoksa yüzmek mi istediler bunu bilemiyoruz. Adli Tıp tahkikatıyla bu kesinleşecek" dedi.

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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 9
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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 10
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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 11
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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 12
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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 13
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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 14
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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 15
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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 16
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Niğde'de baraj gölünde acı son: Baba ve kızının cansız bedenleri bulundu 17
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