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Niğde'de mercek bulutu görüldü

Niğde semalarında sabah mercek bulutu görüldü.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 18:04
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Niğde'de sabah mercek bulutu görüldü

Niğde'de mercek bulutu görüldü
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Bulut, Çiftlik ve Altunhisar ilçeleri, Karakapı, Divarlı beldeleri ile Kayırlı köyü çevresinde görüldü. Pek çok kişi bu doğa olayını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Mercek bulutu, Divarlı Şehit İlhan Çankaya İlkokulu bahçesinden sınıf öğretmeni Bayram Acar tarafından da görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek. (AA)

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