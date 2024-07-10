Niğde'de sağanak sele neden oldu

Niğde merkez, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri ile Hacıabdullah, Yıldıztepe, Bozköy beldelerinde şiddetli yağış günlük yaşamı felç etti. Sağanak yağışın sele

neden olduğu bölgelerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler zor anlar yaşadı. Niğde-Bor yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Bor TOKİ Mahallesi'nde kapanan yol nedeniyle trafik akışı Orhan Batı Caddesi’nden Mehmet Bıyık Caddesi’ne yönlendirildi. Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy-Kayırlı arasındaki yol, sel ve toprak kayması sonucu kapandı. Ekipler, yolda mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışmalar başlattı.

Valilikten açıklama: "Hasar tespit çalışmaları sürüyor"

Niğde Valiliği, Bor ilçesi ve çevresindeki sel ve su baskınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, saat 14.45 itibarıyla Niğde merkez ve Bor ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşandığını belirtti. Pınarcık köyünde traktörle suya kapılan 2 kişi AFAD, Jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Merkez Yıldıztepe-Tırhan dağ yolunda mahsur kalan vatandaşlar ve Bağlama Kasabası’nda mahsur kalan bir kişi de güvenli bölgelere taşındı. Hacıabdullah köyünde sel nedeniyle Bağlama Belediyesi’nden kepçe gönderilerek gerekli çalışmalar yapıldı. Pınarcık köyünde istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gören iki araç için zarar tespit çalışmaları başlatıldı. Bor ilçesinde 20 ev ve 2 iş yeri su baskınına maruz kalırken, mahsur kalan 4 kişi Bor Belediyesi ekipleri tarafından güvenli yerlere alındı. Niğde Merkez’de ise 4 evi su bastı ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada, sel ve su baskınları nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Su baskını olan ev ve diğer mekanlarda AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tarımsal alanlarda ve meyve bahçelerinde herhangi bir zararın olmadığı tespit edildi. Ayrıca, su baskını nedeniyle mağdur olan vatandaşlara yapılacak yardımlara ilişkin çalışmaların titizlikle yürütüleceği ifade edildi.