Niğde’de şantaj çetesine jandarmadan darbe

Düzenleme: Kaynak: İHA
Niğde’de şantaj çetesine jandarmadan darbe

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda bilişim sistemlerini kullanarak şantaj yapan 10 kişi hakkında adli işlem başlattı.

Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Niğde merkezli olarak Mersin ve Gaziantep illerini de içine alan operasyon, "Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Bilişim Sistemlerini Kullanarak İşlemek, Müstehcenlik Suçunu Bilişim Sistemleri Kullanarak İşlemek ve Şantaj" suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, önemli miktarda dijital veriye el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şahsın yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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