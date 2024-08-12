Niğde’de tefecilere operasyon

Niğde’de polis ekipleri tefecilere karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız silahlar, çok sayıda mermi, uyuşturucu haplar ile birlikte 140 bin meblağlı çek, 222 adet sahte bandrol ve 136 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan 3 şüpheli ise emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.