Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı planlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 93,18 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 225 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 750 TL para ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli de adliyeye sevk edildi.