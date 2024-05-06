Niğde'ye mayısta kar yağdı

Kaynak: İHA
Niğde'ye mayısta kar yağdı
Niğde’de etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.

Niğde’nin yüksek rakımlı kesimleri mayıs ayında beyaza büründü. Çamardı ilçesine bağlı Üçkapılı Yaylası, Çiftlik ilçesine bağlı Ketençimen Yaylası ile şehrin yüksek kesimleri mayıs ayının ilk haftası bembeyaz oldu.

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Kar yağışı sebebiyle çiçek açan meyve ağaçları ve yeşillenen araziye yağan kar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Meyvelerin soğuktan etkilenebileceğini belirten bazı üreticiler, kar yağışının ardından meyve ağaçlarının soğuktan etkilenmemesi için ateş yakarak tütsüleme yöntemi ile ağaçlarını korumaya çalıştı.

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