Nihal Olçok'tan zehir gibi açıklamalar: Erdoğan'a makamında ölmek nasip olmayacak

15 Temmuz'da darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Onun en büyük hatası dününü unutmak. Türkiye’de tarih yazmaya başlamıştı bu adam. Ama kitabın sonunu başladığı gibi bitiremedi. Bitiremeyecek. Bu ülkede üç kişiye Allah makamında ölüm nasip etti. Atatürk, Adnan Menderes ve Turgut Özal’a. Bu çok imrenilesi bir şeydir. " ifadelerini kullandı.

Nihal Olçok, T24'ten gazeteci Cansu Çamlıbel’e konuştu, sorularını yanıtladı.

T24'te yayımlanan söyleşinin bir kısmı şöyle:

"ERDOĞAN'A MAKAMINDA ÖLÜM NASİP OLMAYACAK"

-Tayyip Erdoğan sizin kırmızı çizginiz mi?

"Evet benim kırmızı çizgim. Kaç defa hata yapacak? Bu ülke onun oyun parkı mı? Bu toplumdaki bütün kadınlar onun annesi, bütün erkekler onun babası ve kardeşi mi? Ne kadar tolere edeceğiz ve niçin tolere edeceğiz? Tolere ettim. Karşılığında ne alıyoruz? Hakaret, aşağılanma. Sürekli yönerge verme. Hata yaptı, tamam kucaklayalım. Defalarca kucakladık. Çok isterdim kendisini bir odaya kilitleyip Belediye Başkanı iken yaptığı konuşmaları dinletmek. Sen böyle biriydin. Şimdi bütün bu skandallarla, şaibelerle anılır hale geldin. Seni bu millet sevdi, sevdi ya. Ama bugün başka bir yerde. O artık sevdikleri adam değil. Onu sevenler de bugün iç çatışma yaşıyor. Bu çok travmatik bir şey. Ben bunu bireysel olarak yaşamış bir kadınım. Tayyip Erdoğan üzerinden değil kendi evliliğim üzerinden. Hem sevip hem kızmayı. Bu çok yorucu bir şey. Aynı anda iki duyguyu taşıyorsunuz. Onun en büyük hatası dününü unutmak. Türkiye’de tarih yazmaya başlamıştı bu adam. Ama kitabın sonunu başladığı gibi bitiremedi. Bitiremeyecek. Bu ülkede üç kişiye Allah makamında ölüm nasip etti. Atatürk, Adnan Menderes ve Turgut Özal’a. Bu çok imrenilesi bir şeydir."

"AKP’NİN FETÖ’DEN ÇOK AYRI DURDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

-Fethullahçı birileri planları daha çok ses getirsin diye Erol Olçok’a komplo kurduysa sonra bu AKP tarafından tespit edilip açıklanmaz mıydı?

"Tamam da şu anda AKP’nin FETÖ’den çok ayrı durduğunu mu düşünüyorsunuz? FETÖ ile teşrik-i mesaisi olan herkes bir şekilde hayatına devam ediyor."

"DEVLETİN KENDİSİ OLABİLİR"

-Kim sildi sizce peki o görüşmeyi kayıtlardan?

"Fethullahçı ekip silmiş olabilir, devletin kendisi olabilir. Bilmiyoruz. Devlet dediğimiz şey kocaman bir yapı."

"15 TEMMUZ SİSTEMİN DEĞİŞMESİ İÇİN DÜZENLENMİŞ BİR ŞEYDİR"

-Muhalif çevrelerde şöyle yaygın bir kanaat var; Erdoğan ve çevresi darbe girişimi olacağına dair haberliydi, kalkışmanın içinde hangi komutan ve subayların olacağını da büyük ölçüde tespit ettiler, kalkışsınlar biz de engelleyelim dediler.

"Benim de öyle bir yaklaşımım olmuştu başında. Ama sonradan başka türlü bir durum olduğuna kanaat getirdim. 15 Temmuz sistemin değişmesi için, Türkiye’nin bugün yaşadığı çıkmaza sokulması için birlikte düzenlenmiş bir şeydir."

-Siz şunu mu demek istiyorsunuz; “Bu senaryo aslında Fethullahçıların AKP ile iş birliği içinde düzenlediği bir senaryodur. Ulusal tehdit var ülke ancak demir yumrukla yönetilirse toparlanır diyebilmek için Fethullahçılar ve AKP’nin birlikte planladığı bir komplodur.” Doğru mu anlıyorum?

"Evet. Ve bundan daha fazlası da olabilir. Ulusalcılar da işin için de olabilir. Uluslararası ilişkiler açısından yeni bir dizayn."

Olçok, “Benim artık çarem kalmadı, siz el atın şu işlere” dercesine Twitter üzerinden suç örgütü lideri Sedat Peker'e bir mesaj gönderiyorsunuz" sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Bu eleştirileri getirenlere bakın nerede duruyorlar. Bir şeyin düzelmesini ne kadar ister bu insanlar? Bunu söyleyenler “bana dokunmayan yılan, bin yaşasın” yaklaşımında olan insanlar. Bense yanacaksak önce benden başlasın diyen biriyim. Sedat Peker’e beraber canlı yayın teklif ettim ben."

"BANA BİR ŞEY OLURSA AÇILACAK İKİ MEKTUP VAR"

-Sizin çağrınıza yanıt vermeden önce hesap yaptı diye mi düşündünüz?

"Hesap yapmadı belki ama en azından belli ki bir istişare yaptı eşiyle dostuyla. Ben o tweet’i atarken burada şu koltukta tek başıma oturuyordum. Yalnız yaşıyorum zaten. Ben altı yıldır evini, arabasını değiştirmemiş biriyim. Beni ortadan kaldırmak çok kolay. Ama bana bir şey olursa açılacak iki mektup var. Benim ve çocuklarımın can güvenliği onlar. Ama onlar anlatılacak şeyler değil."

"TOPLUMU PARÇALAR ORADA YAZANLAR"

-Anlatmıyorsunuz ama anlıyorum ki iktidar çevresi sizin bu mektupları hazırladığınızı ve kamuoyuna açıklanmasını istemeyecekleri bazı bilgilere haiz olduğunuzu biliyorlar. Doğru mu?

"Bir kişiye anlattım ben. Bilmiyorum kim ne biliyor ama bana bir şey olursa o mektuplar açılır. Ondan sonra darbe için tanka tüfeğe hiç gerek olmadığını anlarsınız. Toplumu parçalar orada yazanlar."