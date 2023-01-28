28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nihat Doğan'dan Alişan'a çok sert sözler

Ünlü türkücü Nihat Doğan, tv8'de konuk olduğu programda, yakın dostu Alişan'ı yaylım ateşine tuttu. İki dostun niye küstüğü de ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:24
Takip Et

Nihat Doğan, Alişan ile olan küskünlüğün nedenini açıkladı.

Nihat Doğan'dan Alişan'a çok sert sözler
+
Aa
-

Ünlü türkücü Nihat Doğan, tv8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'le ilgili konuşan Doğan, konu Alişan'a gelince açtı ağzını yumdu gözünü. Hem annesinin hem de kendisinin Alişan'a kırgın olduğunu söyledi.

''ONA BÜYÜK KIRGINIM''

Alişan'a kırgın olduğunu söyleyen Nihat Doğan, canlı yayında vefasızlıklardan yakınarak şunları söyledi: "Alişan'ı eskiden kimseye yedirmezdim. Ona büyük kırgınım. Allah evlatlarına bağışlasın, evliliğini daim etsin. Alişan'la tam anlamda bir uyuşmamız olmamıştı. Benim kimseye bir kıskançlığım yok. Alişan'a ne oldu diye sormak lazım.''

''HEP GİDEN BİZ OLDUK''

''Asker oldu, askerliğine gittim. 1-2 kere aramız kötüyken de gittim o bile şaşırdı. Döndükten sonra yaptığı programa, nişanına, düğününe, çocuğuna her şeyine gittim. Hep giden biz olduk. Ablam vefat ettiğinde gelmedi. Arayarak konum istedi ama herkes geldi o gelmedi. O zaman çok kalbin kırılmıştı. Annem de 'sen onun her şeyine gittin, o niye gelmedi' demişti. Büyükler hep 'bir şey yaparken üçlemeyin' der. Biz 3'ledik, 4'ledik, 13'ledik hatta. 2 defa gittin o sana gelmedi üçleme.

'ANNEM DE ALİŞAN'A ÇOK KIRILDI'

''İnsanlar bir güç zehirlenmesine giriyor. Bu saatten sonra arasa da bir şey olmaz gönül ve kalp kırıldı. Allah Selçuk'a uzun ömürler verseydi. O, Alişan'dan daha iyi ve merhametliydi. Yürüyen bir melekti. O benim kardeşimin cenazesine gelmediği için ben de gidemedim. Selçuk hastayken ona çok dua etmiştim. Annem çok kırılmıştı."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

TÜRK DÜŞMANI HAİNLER SİZİ
28.01.2023 16:35
TÜRKLERDEN VE TÜRKLÜKTEN HAZ ETMİYORSANIZ DEFOLUP GİDİN ÜLKEMİZDEN. ALDIĞINIZ ÜCRETLER ZEHİR ZIKKIM OLSUN.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
3
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
4
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
6
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Erdoğan Bilecik'te İmamoğlu'nu hedef aldı. Yarın birileri de buraya gelecek!
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Gübre içinde bulunan kadın cesedinin otopsi raporu belli oldu
﻿Gübre içinde bulunan kadın cesedinin otopsi raporu belli oldu
﻿Gübre içinde bulunan kadın cesedinin otopsi raporu belli oldu
﻿Kaçak içki operasyonu
﻿Kaçak içki operasyonu
﻿Kaçak içki operasyonu
﻿Macron'dan tepki çekecek Rusya açıklaması
﻿Macron'dan tepki çekecek Rusya açıklaması
﻿Macron'dan tepki çekecek Rusya açıklaması
﻿Uludağ'da kayak sezonu açıldı
﻿Uludağ'da kayak sezonu açıldı
﻿Uludağ'da kayak sezonu açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.