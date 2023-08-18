Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı

Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal Medya Hesabından Açıklama Yapıldı

Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilahiyatçının sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz. Allah’tan acil şifalar diliyoruz.”

Nihat Hatipoğlu Kimdir?

1955 yılında Diyarbakır’da doğan Nihat Hatipoğlu, ilkokulu Siirt ve Malatya’da, liseyi Uşak İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede Hadis Ana Bilim Dalı’nda doktor, 2000 yılında doçent, 2012 yılında profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, Arapça eğitimi için 1985-1987 yılları arasında Mısır’da bulundu. İmam-Hatip, Kur’an Kursları Müdürlüğü görevini üstlendi. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev almaktadır.

Nihat Hatipoğlu’nun ilk TV programı Kanal A’da yayınlandı. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV’de İftar ve Sahur programlarını sundu.

Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.