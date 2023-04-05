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Şahan Gökbakar'dan Nihat Hatipoğlu ve RTÜK tepkisi. Çocuk istismarıdır

Şahan Gökbakar, Nihat Hatipoğlu'na çıkarak sorduğu soruyla gündem olan küçük kızı görünce sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 00:33
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Nihat Hatipoğlunun programındaki küçük kızın sorusu Şahan Gökbakarı kızdırdı

Şahan Gökbakar'dan Nihat Hatipoğlu ve RTÜK tepkisi. Çocuk istismarıdır
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Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sözünü hiçkimseden sakınmadığını net bir şekilde ortaya koyan Şahan Gökbakar, bu defa Nihat Hatipoğlu ve RTÜK tepkisiyle gündeme geldi.

Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan programına çıkan ve ağlayarak soru soran 8 yaşındaki Almila herkesi üzdü. "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti" diyerek ağlayan küçük kızı gören Şahan Gökbakar sosyal medyadan isyan etti. Gökbakar RTÜK'e de tepki gösterdi.

Almila adındaki küçük kız, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor oruçu kabul olur mu?" derken ağlamaya başladı ve herkesi de ağlattı.

"ÇOCUK İSTİSMARIDIR"

Siyasi içerikli yorumlarıyla adından söz ettiren Şahan Gökbakar, tepki çeken görüntülere dair paylaşımında şunları söyledi:

"Nihat Hatipoglu'na çıkartılan minik bir kız çocuğu gördüm. 'Babam annemi ve beni bırakıp gitti, oruç tutuyor kabul olur mu?' diyerek ağlıyordu. Bu çok açık şekilde çocuk istismarıdır. Bu çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl müsaade ediyor? Çocukları koruyun!!!"

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