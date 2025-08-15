Nihat Kahveci ateş püskürdü! 'Diğerlerine karides, ıstakoz, Abraham'a kuru ekmek...'

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında St. Patrick's'i konuk eden Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak Play-Off turuna yükseldi.

Karşılamada siyah beyazlıların gollerini Demir Ege Tıknaz, Abraham ve Joao Mario kaydetti.

Beşiktaş'ın performansına tepki gösteren eski futbolcu Nihat Kahveci, "Beşiktaş, St. Patrick's maçına gelen taraftarlarını 1 maç bedava ağırlamalı" dedi.

'ABRAHAM BESLENMEDEN ATIYOR'

Abraham'ın gerekli desteği göremediğini belirten Kahveci şöyle konuştu:

"Besleyin adamı! Başka takımların forvetleri nasıl besleniyor? Karidesi var, ıstakozu var, paellası, istiridyesi var... Abraham'da kuru ekmek, hiç besleyen yok. Beslediğinde attı. Başka takımdaki forvetler çok şanslı. Abraham beslenmeden atıyor."