Nihat Kahveci ateş püskürdü! 'Diğerlerine karides, ıstakoz, Abraham'a kuru ekmek...'

Beşiktaş'ın St. Patrick's maçındaki performansına tepki gösteren Nihat Kahveci, Abraham'ın takımda gerekli desteği görmediğini belirtti.

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında St. Patrick's'i konuk eden Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak Play-Off turuna yükseldi.

Karşılamada siyah beyazlıların gollerini Demir Ege Tıknaz, Abraham ve Joao Mario kaydetti.

Beşiktaş'ın performansına tepki gösteren eski futbolcu Nihat Kahveci, "Beşiktaş, St. Patrick's maçına gelen taraftarlarını 1 maç bedava ağırlamalı" dedi.

'ABRAHAM BESLENMEDEN ATIYOR'

Abraham'ın gerekli desteği göremediğini belirten Kahveci şöyle konuştu:

"Besleyin adamı! Başka takımların forvetleri nasıl besleniyor? Karidesi var, ıstakozu var, paellası, istiridyesi var... Abraham'da kuru ekmek, hiç besleyen yok. Beslediğinde attı. Başka takımdaki forvetler çok şanslı. Abraham beslenmeden atıyor."

