Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Eski futbolcu Nihat Kahveci, Youtube kanalı Kontraspor'da maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe taraftarlarının ilk kez bir deplasmanda iyi bir maç izlediğini belirten Kahveci, "Fenerbahçeli taraftarlar, bugün bu sezonun deplasmanda net en rahat maçını izlediler. Stuttgart maçından sonra Gaziantep deplasmanına gitmek kolay değil. Fenerbahçeli taraftarların; bu sezon bir maçı izleyip belki maçtan sonra 'İşte bu' dedikleri, en mutlu oldukları maçlardan biri olabilir, oyun gücü anlamında" dedi.

Gaziantep FK'nın Burak Yılmaz yönetiminde bu maça kadar yenilgisiz devam ettiğini hatırlatan Kahveci, "Rakip kötü değildi. Burak Yılmaz geldikten sonra yoluna namağlup devam eden, ligin üst sıralarında olan bir takıma karşı Fenerbahçe, bu sezonun en iyi deplasman performansını gösterdi. İkinci yarıdaki 45-55 dakikalar arası hariç. Fenerbahçe zorlu bir deplasmandan bir o kadar kolay bir şekilde çok iyi oynayarak çıktı" diye konuştu.

"DURAN TOPLARI GELİŞTİRMEK ÖNEMLİ"

Fenerbahçe defansının iyi bir performans sergilediğini belirten Nihat Kahveci, "Fenerbahçe işin defans kısmında da taraftarına güven verdi. Savunmada çok pozisyon vermediler. Duran top golleri önemli. Bazı maçları oynasan da açamıyorsun çünkü. İşin duran top kısmını geliştirmek ve özgüven kazanmak önemli" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE SAHA İÇİNE KONSANTRE OLUNCA GOLLER BULUYOR"

Fenerbahçe'nin saha dışındaki konulara odaklanmaması gerektiğini söyleyen Kahveci, "Sen iyi olduğunda, beraber olduğunda gol ve goller buluyorsun. Fenerbahçe genel olarak oyun gücüne konsantre olmadığı için, sahanın dışında çok kaldığı için... 'Önce bir iyi oynayın, sonra konuşun. Daha kıymetli olur' dedik. Bugün mesela 'Talisca'nın ayağı kırılıyordu, nasıl kırmızı vermedin ey Atilla Karaoğlan' de. Daha etkili olur. Bu arada nasıl görmezsin o pozisyonu ya?" yorumunu yaptı.

Talisca'ya faul yapan Gaziantep FK oyuncusu Myenty Abena sarı kart görmüştü. Video yardımcı hakem uyarısı (VAR) uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, kararını değiştirip Abena'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etmişti.