Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, zirve yarışından kopmadı ve müsabakadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Maçı Kontraspor YouTube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Sebastian Szymanski'nin devre arasında gönderilmesi gerektiğini söyledi.

İşte Kahveci'nin sözlerinden öne çıkanlar;

"SZYMANSKI DEVRE ARASINDA GİDEBİLİR"

"Talisca her dokunulduğunda atladı. Sürekli faul almaya çalıştı. İkinci yarının kazananı Karagümrük. Szymanski de bir o kadar kötü vurdu, ondan sonra taraftar patladı artık statta. Artık Szymanski'yi devre arası yollayabiliyorlarsa gidebilir. Bazı çiçekler, bazı topraklarda yetişmez. Aykut Kocaman'ın lafıydı."

TARAFTARLAR ISLIKLADI

Öte yandan taraftarlar, Szymanski'nin kaçırdığı müsait pozisyon sonrası tepki gösterdi. 90. dakikada Fred'le sol kanattan gelişen atakta yerden ceza sahasına çevrilen top boş durumdaki Sebastian Szymanski'yle buluştu, Polonyalı müsait pozisyonda topu sol ayağıyla üstten dışarı vurdu.

Polonyalı futbolcu, ayağına topu her aldığında ıslıklandı. Bitiş düdüğü sonrasında taraftarların tepkisi devam ederken, Szymanski’nin moralinin bozulduğu gözlendi, onu takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı.