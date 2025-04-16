Nihat Kahveci'den Osimhen'e transfer tavsiyesi

Galatasaray'dan sezon başında kiralık olarak Napoli'den gelen Victor Osimhen'in olası ayrılığı sarı kırmızılı taraftarlarda endişe yaratırken eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci bu konuda yıldız oyuncuya tavsiye verdi.

"MANCHESTER UNITED'A GİTME GALATASARAY'DA KAL"

Kahveci "Ferdinand çıktı Osimhen'i Manchester United'a istedi. Ben United'a gideceğime Galatasaray'da kalırım. Şampiyon olursa Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. United gidemeyecek gelecek sezon." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin yokluğunda yıldız oyuncuyu aratmayan Osimhen Galatasaray formasıyla 33 maça çıkarken 29 gol ve 5 asist kaydetti. Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sarı kırmızılı takımın şampiyon olmasını çok istediğini ve bunu şahsi meselesi olarak gördüğünü söylemişti.