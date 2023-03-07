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Nihat Odabaşı saplantılı hayranından şikayetçi oldu

Fotoğrafçı ve klip yönetmeni Nihat Odabaşı, sosyal medya üzerinden kendisine aşk mesajları atan ‘Nükhet’ isimli hayranı hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 12:11
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Nihat Odabaşı'nın saplantılı hayranıyla başı dertte! Şikayetçi oldu

Nihat Odabaşı saplantılı hayranından şikayetçi oldu
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Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Fotoğrafçı ve klip yönetmeni Nihat Odabaşı’nın başı saplantılı hayranıyla dertte… İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre; Odabaşı’nı uzun zamandır Instagram’dan taciz eden kişi, telefonunun WhatsApp uygulamasından da mesajlar göndermeye başladı.

Odabaşı’nın avukatı, “Gönderilen mesajlarda karşı taraf, psikolojik sorunları olduğunu açıkça beyan etmiştir. Müvekkil, ısrarlı takip ve taciz mağdurudur. Korku ve endişe duymaktadır” dedi.

Ancak mahkeme, davalı tarafın kimlik bilgileri ve adresinin açıkça belirtilmediği gerekçesiyle talebi reddetti.
 

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