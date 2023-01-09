Nihat Özdemir Barcelona ile anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı olan Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak İnşaat'ın İspanya La Liga devi Barcelona ile anlaştığı açıklandı.

Buna göre Barcelona'nın stadı Nou Camp'ın yenilenmesi projesinin Limak İnşaat tarafından gerçekleştirileceği açıklandı.

Açıklama Barcelona Kulübü'nün bugünkü yönetim kurulu toplantısının ardından yapıldı. Kulüp haziran ayında çalışmaları başlatacağını duyurdu.