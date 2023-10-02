Nihat Özdemir'den flaş Mehmet Büyükekşi açıklaması: Fanatik Galatasaraylı mı?

TFF eski başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Nihat Özdemir'den flaş Mehmet Büyükekşi açıklaması: Fanatik Galatasaraylı mı?

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Nihat Özdemir, başkan Mehmet Büyükekşi ile ilgili açıklamada bulundu.

Özdemir'in “TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fanatik Galatasaraylıdır. Benim başkan olduğum dönemde Galatasaray için benimle kavga ediyordu” dediği iddia edilmişti.

Özdemir bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Büyükekşi’nin çok iyi bir dostumdur. Zaman zaman kendisiyle futbol üzerine sohbet ederiz. Ama iddia edildiği gibi bir kavga ya da tartışma asla yaşanmadı. Bu tür söylentilere yanıt vermek dahi doğru değil. Ancak çok değerli Fenerbahçe Kulübü’nün değerli yöneticilerinin açıklamasını öğrenince, bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissettim.”

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