20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 159 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 159 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'de temmuz başından bu yana devam eden yağışlar nedeniyle oluşan sellerde 159 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 23:33
Takip Et

Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 159 kişi yaşamını yitirdi

Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 159 kişi yaşamını yitirdi
+
Aa
-

(AA) - Nijer Haber Ajansına göre, ülkede temmuzdan bu yana devam eden sağanakların yol açtığı sellerden 225 bin 539 kişi etkilendi.

Seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 159'a çıktı.

Ölü sayısı en son 13 Eylül'de 137 olarak açıklanmıştı.

Nijer'de hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi rakamlarına göre, Nijer'de geçen sene meydana gelen sellerden 250 bin kişi etkilendi ve 77 kişi yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
1
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
2
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
3
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
4
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
5
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
6
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Yunanistan da İletişim Başkanlığı kuruyor. Fahrettin Altun’un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz, demişlerdi
7
﻿Yunanistan da İletişim Başkanlığı kuruyor. Fahrettin Altun’un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz, demişlerdi
﻿Yunanistan da İletişim Başkanlığı kuruyor. Fahrettin Altun’un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz, demişlerdi
﻿Yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü
﻿Yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü
﻿Yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü
﻿Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 159 kişi yaşamını yitirdi
﻿Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 159 kişi yaşamını yitirdi
﻿Nijer'deki sellerde temmuzdan bu yana 159 kişi yaşamını yitirdi
﻿Tekirdağ'da aranan hükümlü evinin balkonundan yan binaya geçmek isterken yakalandı
﻿Tekirdağ'da aranan hükümlü evinin balkonundan yan binaya geçmek isterken yakalandı
﻿Tekirdağ'da aranan hükümlü evinin balkonundan yan binaya geçmek isterken yakalandı
﻿ABD'de , FBI'a ‘kaçırıldım’ diyen kadına 18 ay hapis
﻿ABD'de , FBI'a ‘kaçırıldım’ diyen kadına 18 ay hapis
﻿ABD'de , FBI'a ‘kaçırıldım’ diyen kadına 18 ay hapis
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.