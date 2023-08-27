Nijer'den Fransa Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi

Editör: Özge Ceren Çimen

Nijerya Dışişleri Bakanlığı'na göre, Nijer cuntası Fransa'nın Niamey'deki büyükelçisine 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini emretti.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı, devlet yayın kuruluşu ORTN tarafından yayınlanan bir bildiride, büyükelçi Sylvain Itte'nin ülkenin Dışişleri Bakanıyla Cuma günü yapılması planlanan toplantıya katılmayı reddettiğini söyledi.

Bakanlık, Nijeryalı yetkililerin, reddin ışığında Itte'nin itimatnamesini geri çektiğini belirterek, "Fransız hükümetinin Nijer'in çıkarlarına aykırı olan diğer eylemlerini" de öne sürdü.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Cuma günü geç saatlerde AFP'ye yaptığı açıklamada, "Fransa darbecilerin talebini dikkate aldı" dedi.

Bakanlık, "Darbecilerin bu talepte bulunma yetkisi yoktur, büyükelçinin onayı yalnızca meşru, seçilmiş Nijeryalı yetkililerden gelir" dedi.