Nijer'den tahliyeler başladı. İlk uçak Roma'ya indi

Editör: Serhat Ağa

Fransa ve İtalya, Batı Afrika'da yer alan Nijer’deki askeri darbeden bir hafta sonra vatandaşlarını ve yabancı uyrukluları tahliye etmeye başladı.

Tahliyelerin başladığı Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve İtalyan meslektaşı Antonio Tajani tarafından Twitter'da duyuruldu. Colonna'ya göre Nijer'in başkenti Niamey'den 12'si bebek olmak üzere 262'den fazla kişi tahliye edildi. Tajani, Niamey'den İtalyan ve yabancı vatandaşları taşıyan özel uçağın Çarşamba sabahı Roma'ya indiğini yazdı.

ANSA haber ajansına göre uçakta 36'sı İtalyan, 21'i Amerikalı, 4'ü Bulgar ve 2'si Avusturyalı olmak üzere 87 kişi bulunuyordu. Tajani'nin verdiği bilgilere göre Nijer'de yüze yakın İtalyan’ın yaşadığı belirtildi.