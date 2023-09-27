Nijer'in kovduğu Fransız Büyükelçi ülkeden ayrıldı

Nijer'de Temmuz ayındaki askeri darbenin ardından 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verilmesine rağmen ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığı kaldırılmış ve sınır dışı edilmesi için polise talimat verilmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeyi terk edeceğini açıkladığı Itte'nin sabah saatlerinde Nijer'den ayrıldığı kaydedildi.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti. Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte'nin görevini sürdüreceğini açıklamıştı. Darbe liderlerine karşı sert bir tavır takınan Macron, Fransa'nın eski sömürgesi Nijer'in düşmanı olmadığını ifade etmişti. Macron, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, geçtiğimiz temmuz ayındaki darbenin ardından Nijer ile askeri iş birliğini sona erdireceğini ve ülkede bulunan bin 500 Fransız askerinin yıl sonuna kadar geri çekileceğini açıklamıştı.