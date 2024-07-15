Nijerya 800.000 ton buğday üretmek için seferber oldu

Federal Hükümet, bu yıl 800.000 tonluk bir hedefe ulaşmak için Afrika Kalkınma Bankası (AfDB), Nijerya Un Değirmenciliği Derneği (FMAN) ve Nijerya Buğday Çiftçileri Derneği (WFAN) ile yeni iş birlikleri yapmaya hazırlanıyor.

Federal Hükümet, buğday ve diğer temel gıda maddelerine uygulanan gümrük vergilerini 150 günlük bir zaman dilimi içerisinde kaldırdığını açıkladı. Ekili alan ve verim tahmini üzerine yakın zamanda yapılan bir uydu haritalama ve uzaktan algılama çalışması, yaklaşık 277.577 hektarın şu anda ekildiğini ortaya koydu. Bu oran, geçen yılki 115.909 hektardan önemli bir sıçrayışı, matematiksel ifadesi ile %139'luk bir artışı yansıtıyor.

Nijerya Buğday Genişletme Projesi kapsamında FMAN, üretim kapasitesini artırmaya yönelik buğday tedarik zincirini geliştirmek ve uygulamak amacıyla uluslararası bir sosyal girişim olan IDH'den Teknik Yardım (TA) desteği alıyor.

Üç yıl sürecek proje, Jigawa, Kano, Bauchi ve Sokoto Eyaletleri olmak üzere dört eyalette bulunan çiftlikleri kullanan toplam 25.000 çiftçiye destek olmayı amaçlıyor.