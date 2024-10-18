Nijerya hisse senedi piyasası düşüşe geçti

Aradel Holdings PLC, hisselerinin Nijerya Borsa Değişiminde (NGX) işlem görmeye başlamasından iki gün sonra 208,3 milyar Naira'lık büyük bir kayıp yaşadı. Bu durum, yatırımcıların toplamda 148,06 milyar Naira kaybetmesine neden oldu ve piyasa değeri yüzde 0,25 oranında azalarak 59,56 trilyon Naira seviyesine geriledi.

SEKTÖREL PERFORMANS VE HİSSELER

Piyasa genelinde 23 hisse değer kaybederken, 22 hisse kazanç sağladı. Kazananlar arasında Deap Capital, UACN, Dangote Sugar ve Champion Breweries ön plana çıkarken, bu hisseler sırasıyla yüzde 10,00, yüzde 9,90 ve yüzde 9,69 değer kazandı. Öte yandan, Custodian Alliance, Okomu OilPalm ve Aradel gibi hisseler, sırasıyla yüzde 8,98, yüzde 6,86 ve yüzde 5,85 değer kaybetti.

TİCARET FAALİYETLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

Piyasalardaki genel düşüş, ticaret aktivitelerini de olumsuz etkiledi. İşlem sayısı, hacim ve değer sırasıyla yüzde 19,42, yüzde 9,96 ve yüzde 66,46 oranında düştü. Toplamda 257,55 milyon hisse, 7.776 işlemde el değiştirdi ve bu işlemlerin toplam değeri 8,99 milyar Naira olarak kaydedildi. Hacim lideri Fidelity Bank Plc, 38,21 milyon birimle toplam hacmin yüzde 14,84’ünü oluştururken, değer açısından liderlik Aradel Holdings Plc'ye ait oldu; bu hisse 3,14 milyar Naira ile toplam değerin yüzde 35,01’ini temsil etti.