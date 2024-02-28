Nijerya, yabancı işçi çalıştıranlara yıllık vergi uygulaması başlatıyor

Haberlere göre, Nijerya'daki yabancı işçiler için yıllık 15 bin dolar, diğer yabancı çalışanlar için ise 10 bin dolar zorunlu vergi uygulanacak.

Ancak, diplomatik misyon çalışanları ve hükümet yetkilileri bu uygulamadan muaf tutulacaklar.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, bu adımı Nijeryalılar ile yabancı işçiler arasındaki istihdam fırsatlarını dengelerken gelir artışını ve yerlileştirmeyi sağlamak için attıklarını açıkladı.

Tinubu, hükümetin amacının ülkedeki yabancı şirketlerde Nijeryalıların istihdamını artırmak ve yabancı ve yerel iş gücü arasındaki ücret farkını azaltmak olduğunu belirtti.

Zorunlu yıllık vergi uygulamasına uymayan kişilere ve kuruluşlara para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Vergi, bir yıl içinde en az 183 gün çalışanların bulunduğu kuruluşlara uygulanacak ve uygulamanın denetiminden Nijerya Göçmenlik Servisi sorumlu olacak.

Nijerya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede 150 binden fazla yabancı işçi bulunuyor ve bu işçilerin çoğu petrol ve gaz, inşaat, telekomünikasyon ve konaklama sektörlerinde çalışıyor.