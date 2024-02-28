Nijerya’da 20 öğrenci hayatını kaybetti

Yobe Eyaleti Eğitim Bakanlığı yetkililerinden biri olan Muhammed İdris, basına açıklama yaptı. Eyalette bulunan bazı okullarda menenjit salgını belirledikleri bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

İdris, salgın sebebiyle 20 öğrencinin öldüğünü, bazı öğrencilerin de hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Muhammed İdris, menenjit salgınına engellemeye yönelik sağlık önlemlerini artırdıklarını ve gereken tedbirleri aldıklarını duyurdu.

Nijerya devleti, 2030 yılına dek hastalığa son vermek için yeni önlemler aldığını paylaşmıştı.

Hava yolu ile yayılan menenjit, beyinden başlayıp bütün vücudu etkisi altına alabiliyor.