Nijerya'da 2,2 milyon çocuk aşılanacak

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da önlenebilir salgın hastalıklara karşı 2,2 milyon çocuk aşılanacak.

KAYNAK: AA
Nijerya'da 2,2 milyon çocuk aşılanacak

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, ülkedeki çocuklarda "sıfır salgın hastalık" hedefi kapsamında aşı kampanyası başlatıldığını aktardı.

Kampanyayla ülke genelinde 2,2 milyon çocuğun aşılanmasını hedeflediklerini dile getiren Shuaib, başta çocuklar olmak üzere ülke nüfusunun önemli kısmının hala aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı duyarlı olmadığını ifade etti.

Shuaib, Kovid-19 salgını döneminde ülkedeki rutin aşılamada zorluklar yaşandığını ancak buna rağmen hükümetin ülke genelinde yeni aşı kampanyası başlatmayı başardığını kaydetti.

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