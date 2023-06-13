Nijerya’da düğünden dönenleri taşıyan tekne battı: En az 100 kişi öldü

Tekne, Nijer eyaletindeki bir düğüne katılan davetlileri Kwara eyaletine götürüyordu. Teknenin aşırı yüklü olması nedeniyle alabora olduğu öğrenildi. Teknede bulunanların tam sayısı henüz tespit edilemedi. Kayıp kişiler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tekne kazasının tanıklarından Usman Ibrahim, kazanın gece saat 03.00 civarında gerçekleştiğini söyledi. Ibrahim, teknenin Egboti köyündeki bir düğünden dönen kadın ve çocuklar dahil 100'den fazla kişiyi taşıdığını belirtti.

Ibrahim, kazayı saatler sonra öğrendiklerini de ekledi.