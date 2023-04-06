6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 18 terörist öldürüldü

Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 18 terörist öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 18 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:50
Takip Et

Nijerya'da düzenlenen operasyonda Boko Haram üyesi 18 terörist öldürüldü

Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 18 terörist öldürüldü
+
Aa
-

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF), aldığı istihbarat üzerine Boko Haram'ın Borno eyaletindeki Sambisa ormanında yeni kurduğu kampa operasyon düzenledi.

Operasyonda Boko Haram'ın kampı imha edildi, 18 örgüt üyesi de etkisiz hale getirildi.

Ülkede 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
1
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Ankara kulisleri bu anketle çalkalanıyor. Seçim ikinci tura kalırsa kazanan fark atıyor
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
2
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Pişmanlıkla dolu itiraf ‘Kendim adına çok pişmanım, çocuklarımın veremediği oy adına pişmanım’
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
3
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
4
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Sağanak yağış bu illeri vuracak. Meteoroloji 'tedbirinizi alın' diye uyardı
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
5
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Konsere gelenleri gösterip muhalefete laf attı: Tamam tamam yetiştin belediyeler sana konser verecek
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
6
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Skandal. Depremde binaların yıkılma nedeni ortaya çıktı
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
7
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Sedat Peker sessizliğini bozdu. Muhalefete mesaj verdi
﻿Kimliğini kaybeden çıra gibi yanacak. Cezası zamlandı
﻿Kimliğini kaybeden çıra gibi yanacak. Cezası zamlandı
﻿Kimliğini kaybeden çıra gibi yanacak. Cezası zamlandı
﻿Aziz Yıldırım aday olursa Ali Koç planını devreye sokacak
﻿Aziz Yıldırım aday olursa Ali Koç planını devreye sokacak
﻿Aziz Yıldırım aday olursa Ali Koç planını devreye sokacak
﻿ Kremlin açıkladı. İbrahim Kalın Putin'le görüştü
﻿ Kremlin açıkladı. İbrahim Kalın Putin'le görüştü
﻿ Kremlin açıkladı. İbrahim Kalın Putin'le görüştü
﻿Gut hastalığı belirtileri nelerdir?
﻿Gut hastalığı belirtileri nelerdir?
﻿Gut hastalığı belirtileri nelerdir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.