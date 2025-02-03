Nijerya'da 'Ebola' alarmı: Yayılma riski var

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, Uganda'nın başkenti Kampala'da Ebola salgını ilan edilmesinin ardından virüsün ülkeye yayılma ihtimaline karşı "alarm" durumuna geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı yazılı açıklamada, Uganda'da Ebola salgını ilan edilmesinin ardından Nijerya'nın giriş noktalarında gözetim önlemlerinin artırıldığını belirtti.

Nijerya'da henüz Ebola virüsü bulunmadığını aktaran İdris, "Ancak NCDC olarak ilgili bakanlıklar, kurumlar ve ortaklarla birlikte Ulusal Yeni Görülen Viral Hemorajik Hastalıklar Teknik Çalışma Grubu aracılığıyla hastalık takibini sürdürüyoruz. Ülkemizdeki hazırlık seviyesini güçlendirmek amacıyla çeşitli önlemleri devreye soktuk." ifadelerini kullandı.

İdris, ülkede halihazırda Ebola aşısının bulunmadığını ancak virüsün bazı türleri için aşı ve tedavi yöntemlerinin mevcut olduğunu ifade etti.

Uganda Sağlık Bakanlığı, geçen hafta, ülkenin başkenti Kampala'da Ebola salgınını doğrulayarak bir sağlık çalışanının virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Bakanlık, ayrıca 44 temaslının takip edildiğini duyurmuştu.

EBOLA VİRÜSÜ

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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