Nijerya'da işçi sendikaları süresiz grevi durdurdu

Kaynak: AA
Nijerya'da işçi sendikaları süresiz grevi durdurdu

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), artan yaşam maliyetlerine karşı başlattıkları süresiz grevi durdurdu.

TUC Başkanı Festus Osifo, yaptığı açıklamada, NLC lideriyle birlikte hükümet yetkilileriyle olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Taleplerinin karşılanması için hükümete bir hafta süre verdiklerini ifade eden Osifo, işçi grevine ara verme kararı aldıklarını açıkladı.

İşçi sendikalarının başlattığı grev nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanırken okullar, hastaneler ve bankalar da kapatılmıştı.

Hükümet, NLC ve TUC'un talepleri olan kesintiye uğramış elektrik sübvansiyonunun geri verilmesi ve asgari ücretin artırılması taleplerini reddettikten sonra işçiler pazar günü ülke genelinde süresiz grev yapma kararı almıştı.

NLC ve TUC temsilcileri ile hükümet yetkilileri, pazar günü grev yapmamaları için bir araya gelmiş ancak olumlu bir sonuç alınamamıştı.

Nijerya hükümeti ise dün, NLC ve TUC'un ülke çapındaki süresiz grevini "yasa dışı" ilan ederek çalışanlara işlerine geri dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

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