Nijerya'da kolera salgını büyüyor: 176 ölü, 5.951 vaka

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgının ocak ayından itibaren başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 33 eyaletindeki 152 bölgeye yayıldığı belirtildi.

Salgın süresince 5.951 kolera vakası tespit edilirken, ölü sayısının 176'ya çıktığı ifade edildi. Açıklamada, vaka sayısındaki artışın sürdüğü ve en çok etkilenen yaş grubunun 5 yaş altındaki çocuklar olduğu vurgulandı.

Kolera nedeniyle 26 Haziran'da Nijerya genelinde "ulusal acil durum" ilan edilmişti. Geçen yıl ise 3 binden fazla kolera vakası yaşanmış, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. "Vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, genellikle gıda ve su yoluyla bulaşarak ishal ve su kaybına yol açmakta. Tedavi edilmediğinde ölümcül olabilmektedir.

Nijerya'daki temiz su yetersizliği ve tıbbi müdahalede yaşanan eksiklikler, hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi diğer salgın hastalıklar da sıkça görülüyor.