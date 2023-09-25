Nijerya’da kolera salgını can almaya devam ediyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkenin 23 eyaletinde son bir ayda 201 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Gıda ve su yoluyla bulaşıyor

Kolera, “Vibrio” bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Hastalık, ishal ve vücutta su kaybına yol açarak ölümcül olabiliyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölüm oranı yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor.

Temiz su ve tıbbi müdahale yetersizliği

Nijerya’da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor. NCDC, halka hijyen kurallarına uymaları ve şüpheli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurmaları çağrısında bulundu.