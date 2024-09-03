Nijerya’da köy baskını! 37 ölü

Bu kanlı saldırının, Boko Haram terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Kimliği açıklanmayan bir askeri yetkili, saldırganların köydeki evleri ve işyerlerini ateşe verdiğini belirtti. Geçtiğimiz pazar günü meydana gelen bu saldırıda, ölü sayısının artabileceği endişesi dile getirildi.

Yobe eyaleti polis sözcüsü Dungus Abdulkarim, bu saldırının, yerel güvenlik güçlerinin iki Boko Haram üyesini öldürmesine misilleme olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Abdulkarim, teröristlerin çok sayıda kişiyi öldürdüğünü, ancak kesin kayıp sayısının henüz belirlenemediğini ifade etti.